Трамп підписав «акт Родченкова» проти допінгу

Чинний президент США Дональд Трамп підписав «акт Родченкова», який дозволяє американським органам юстиції карати причетних до застосування допінгу на міжнародних спортивних заходах.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Білого дому.

«Акт Родченкова» був підписаний із застереженням. Сумніви Трампа викликала норма закону, що вимагає від правоохоронних органів, включаючи мін'юст, ділитися з антидопінговим агентством США інформацією в рамках розслідування щодо допінгової змови.

«Моя адміністрація трактуватиме розділ 6 Закону відповідно до конституційних повноважень президента контролювати поширення інформації, розкриття якої може завдати шкоди національній безпеці, міжнародним відносинам, правоохоронній діяльності або виконанню президентських конституційних обов'язків», - заявив глава Білого дому.

Сенат США ухвалив «акт Родченкова» 17 листопада, раніше за документ проголосувала Палата представників. Закон передбачає можливість юридичного переслідування правоохоронними органами США будь-якої людини, причетної до допінгової змови на змаганнях за участю американських атлетів, які проводяться за правилами, встановленими Всесвітнім антидопінговим агентством.

Документ не лише встановлює кримінальне покарання за допінг, але і захищає викривачів і забезпечує відшкодування для спортсменів, які постраждали через нечесні схеми. За вживання допінгу передбачається штраф у сумі до 1 млн доларів США або ув'язнення до десяти років.

Нагадаємо, Григорій Родченков очолював московську антидопінгову лабораторію. Згодом він надав інформацію WADA у справі про допінг-схеми в російському спорті.

Фото: The White House