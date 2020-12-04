Ізраїль хоче придбати у Moderna 6 мільйонів доз COVID-вакцини

Міністерство охорони Ізраїлю замовить у американської фармацевтичної компанії Moderna додаткові дози вакцини від коронавірусу, збільшивши загальну кількість доз до 6 мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в офіційному аккаунті Прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху у Твіттері.

«Я радий повідомити, що сьогодні ми підписали контракт із Moderna щодо постачання шести мільйонів вакцин для вас, громадяни Ізраїлю. Це втричі більше вакцин, ніж у попередньому контракті з Moderna. Це дає нам надію», - йдеться у дописі.

Як зазначається, такої кількості вакцин вистачить, щоб вакцинувати 3 мільйони громадян країни.

«Ми бачимо світло в кінці тунелю. До цього часу нам потрібно слідувати правилам. Наша місія - привезти вакцини. Ваша місія - дотримуватися правил. Якщо ми це зробимо, ми переможемо», - звернувся Нетаньяху до громадян країни.

Як повідомляв Укрінформ, американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що до кінця березня виготовить 145 млн доз вакцини від коронавірусу. Зазначається, що у цей період препаратом планується вакцинувати до 60 млн осіб у США і 12,5 млн за межами країни.

Загалом у наступному році фармацевтична компанія має намір випустити від 500 млн до мільярда доз.

Для імунізації потрібно зробити два щеплення одній людині з інтервалом у чотири тижні.

Американська компанія Moderna під час третьої фази дослідження заявила про ефективність в 94,1% своєї вакцини від COVID-19, а проти тяжких випадків коронавірусної хвороби – 100%.

Компанія також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna, як і компанія Pfizer, сподівається вже в грудні розпочати першу хвилю вакцинації в США.

Фото з сайту sky.com