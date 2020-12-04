Нідерландський суд відхилив клопотання Росії щодо ЮКОСу

Верховний суд Нідерландів відхилив клопотання РФ про призупинення виконання постанов у справі компанії ЮКОС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на повідомлення суду.

«Верховний суд (Нідерландів - ред.) сьогодні відхилив запит Росії в рамках судового розгляду між Росією і трьома колишніми акціонерами ЮКОСу. Він стосувався припинення виконання арбітражних рішень від 2014 року », - йдеться в повідомленні.

Згідно із зазначеними рішеннями, Росії слід було заплатити 50 мільярдів доларів як компенсацію за те, що вона не змогла захистити інтереси акціонерів.

Таким чином, вердикт Верховного суду Нідерландів означає, що колишні акціонери ЮКОСу мають право домагатися виконання рішення суду нижчої інстанції про виплату їм коштів, не чекаючи, поки в справі буде поставлена ​​крапка. Слухання по суті у Верховному суді пройдуть на початку 2021 року.

Російська влада назвала сьогоднішнє рішення нідерландського суду необґрунтованим кроком.

Як повідомлялося, в липні 2014 року третейський суд в Гаазі визнав експропріацією дії Росії щодо ексвласників компанії ЮКОС, оголошеної банкрутом у 2006 році. У 2015 році окружний суд Гааги скасував це рішення. У лютому нинішнього року Апеляційний суд Гааги знову задовольнив скаргу ексакціонерів. Росія оскаржила рішення суду в травні, а в жовтні в ході попереднього розгляду попросила призупинити його виконання. Претензії до Росії висунули Group Menatep Limited - Hulley Enterprises, Yukos Universal Limited і Veteran Petroleum Ltd.