Moderna планує до квітня випустити 145 мільйонів доз COVID-вакцини

Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що до кінця березня виготовить 145 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що у цей період препаратом планується вакцинувати до 60 млн осіб у США і 12,5 млн за межами країни.

У компанії очікують, що цього місяця у США буде доступно 20 млн доз вакцини, а потім - від 85 млн до 100 млн доз протягом першого кварталу 2021 року.

За межі США Moderna планує поставити від 15 млн до 25 млн доз у перші три місяці 2021 року. Загалом у наступному році фармацевтична компанія має намір випустити від 500 млн до мільярда доз.

Для імунізації потрібно зробити два щеплення одній людині з інтервалом у чотири тижні.

Раніше американський Національний інститут алергії та інфекційних захворювань дійшов висновку, що вакцина від коронавірусу, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет щонайменше на три місяці.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Moderna під час третьої фази дослідження заявила про ефективність в 94,1% своєї вакцини від COVID-19, а проти тяжких випадків коронавірусної хвороби – 100%.

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Компанія також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna, як і компанія Pfizer, сподівається вже в грудні розпочати першу хвилю вакцинації в США.

Фото з сайту sky.com