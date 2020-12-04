Служба держбезпеки Латвії розслідує порушення «українських» санкцій ЄС

Служба державної безпеки Латвії 3 грудня провела "процесуальні дії" щодо семи осіб у Ризі та її околицях у зв'язку з підозрами в порушенні міжнародних санкцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті відомства.

«Відповідно до ч.1 ст. 84 Кримінального закону (за порушення санкцій, накладених ООН, ЄС та іншими міжнародними організаціями, або національних санкцій, накладених Латвійською Республікою), проводилися процесуальні дії в рамках кримінального провадження, розслідуваного СДБ», - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що отримана в рамках розслідування інформація дає підстави підозрювати, що ведеться передача господарського ресурсу особам, щодо яких впроваджено санкції ЄС - у зв'язку з діями, що порушують територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Під час процесуальних дій відомство отримало значний обсяг інформації, що включає носії даних і документи. Для осіб обрано запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням волі, заявили в СГБ.

Процесуальні дії проводяться в рамках кримінального процесу, який розпочато 16 січня цього року з приводу порушення санкцій, запропонованих міжнародним організаціям.

Напередодні прокремлівські політичні сили і видання в Латвії повідомляли про вчинення процесуальних дій щодо ряду співробітників пропагандистських медіа Baltnews і Sputnik Латвія.