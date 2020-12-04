У Белграді біля телецентру стався вибух, загинула людина

У центрі Белграда стався вибух у будівлі державної телекомпанії RTS, в результаті чого одна людина загинула і двоє отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTS. За попередньою інформацією, вибухнув балон для зварювання, який несли двоє робітників. У будівлі телерадіокомпанії проводився ремонт системи кондиціонування повітря. Читайте також: Поблизу Бристоля на заводі стався потужний вибух, є жертви - ЗМІ Повідомляється, що один робітник загинув на місці, інший отримав серйозні травми. Також постраждав співробітник RTS. Проводиться поліцейське розслідування інциденту.