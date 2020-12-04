У світі від коронавірусу кожні 9 секунд помирає людина - ЗМІ

Кожні дев'ять секунд у світі від коронавірусу вмирає одна людина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters .

З початку пандемії COVID-19 понад 1,5 мільйона людей загинули. Всього за останні два місяці сталося півмільйона смертей, що вказує на безперервну серйозність пандемії.

Тільки за останній тиждень більш як 10 тисяч осіб у світі вмирали в середньому кожен день, і ця цифра невпинно зростає щотижня.

Багато країн світу зараз борються з другою і третьою хвилями коронавірусу, вводячи нові карантинні обмеження.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 4 грудня зафіксовано 65 536 040 випадків коронавірусу. Зокрема - 1 511 915 смертей, 45 376 605 осіб одужали.

Фото: АА