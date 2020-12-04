Кількість випадків коронавірусу в США перевищила 14 мільйонів

Кількість випадків коронавірусу в США перевищила 14 мільйонів

Укрінформ
Кількість людей у США, які отримали позитивні тести на коронавірус, невпинно зростає, збільшившись менше ніж за тиждень на один мільйон випадків.

Одночасно, б’ють рекорди й показники смертності, повідомляє Укрінформ.

За даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, кількість інфікованих коронавірусом у США з початку пандемії у четвер перевищила 14,1 млн осіб. Лише наприкінці минулого тижня цей показник сягнув 13-ти мільйонів.

Водночас, за даними минулої доби, у Сполучених Штатах зафіксований рекордний пік смертності, який сягнув 2804 випадки за добу, чого не було за весь час спостережень.

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Як повідомлялося раніше, США продовжують лідирувати за кількістю виявлених хворих на COVID-19 у світі. До першої п’ятірки також входять Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна перебуває на 17-й сходинці.

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