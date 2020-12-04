Кількість випадків коронавірусу в США перевищила 14 мільйонів

Кількість людей у США, які отримали позитивні тести на коронавірус, невпинно зростає, збільшившись менше ніж за тиждень на один мільйон випадків.

Одночасно, б’ють рекорди й показники смертності, повідомляє Укрінформ.

За даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, кількість інфікованих коронавірусом у США з початку пандемії у четвер перевищила 14,1 млн осіб. Лише наприкінці минулого тижня цей показник сягнув 13-ти мільйонів.

Водночас, за даними минулої доби, у Сполучених Штатах зафіксований рекордний пік смертності, який сягнув 2804 випадки за добу, чого не було за весь час спостережень.

Як повідомлялося раніше, США продовжують лідирувати за кількістю виявлених хворих на COVID-19 у світі. До першої п’ятірки також входять Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна перебуває на 17-й сходинці.