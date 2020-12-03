Росія не виконує зобов’язань щодо контролю за обігом зброї - Канада

Про це сказав під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада залишається відданою встановленим у Європі законодавчим рамкам контролю за обігом звичайного озброєння. Водночас небажання Росії дотримуватися своїх зобов’язань підриває впевненість Європи та шкодить уже вжитим заходам із розбудови безпеки”, - сказав Шампань.

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Як повідомляв Укрінформ, 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19.

Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підбивають підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснюють огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Однією з головних тем зустрічі є російська агресія проти України.