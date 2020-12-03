Нідерланди закликають припинити порушення прав людини у Білорусі

Про це під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі сказав міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мій уряд дуже розчарований, що білоруська влада відхилила пропозицію щодо розширення та полегшення діалогу. Ми нещодавно зустрічались з Тихановською і я знаю, що опозиція готова до такого діалогу. Ми закликаємо припинити насильство над мирними протестувальниками і скористатись всіма можливостями, що надає ОБСЄ щодо мирного врегулювання цієї ситуації. Моя країна була однією із тих, хто брав участь у розробленні механізму мирного врегулювання. Нам дуже шкода, що білоруська влада відмовляється від співробітництва. Ми закликаємо її дотримуватись рекомендацій, адже вони надають шляхи виходу із кризи - саме те, що потрібно”, - наголосив він.

Він також наголосив на припиненні вогню в Україні і важливості покращення ситуації для населення, яке проживає на території бойових дій.

“Ми беззаперечно підтримуємо суверенітет та неподільність території України і ми закликаємо всіх учасників знайти правове, дипломатичне рішення, яке б базувалося на мінських домовленостях. А також підкреслюємо роль, яку відіграє місія спостерігачів на території України”, - сказав він.

Під час свого виступу він також зазначив, що має бути розглянута можливість незалежного розслідування щодо ситуації в Нагірному Карабаху.

“У той час, як ми вітаємо припинення конфлікту в Нагірному Карабаху, ми маємо розглянути можливість незалежного розслідування, щоб встановити правду щодо можливих воєнних злочинів та порушення прав людини, яка була застосована зброя, чи були задіяні іноземні бійці”, - сказав Блок.

А ще підкреслив, що мирне врегулювання конфліктів в інтересах усіх країн-учасниць саме тому надзвичайно важливою є співпраця всіх учасників організації.

“Ми закликаємо до міжнародного правового моніторингу, припинення вогню і нарешті, Нідерланди підкреслюють важливість дотримання ембарго на озброєння до якого закликає ОБСЄ”, - підкреслив Блок.

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Також наголосив на продовженні пошуку нових шляхів щодо контролю над озброєнням, беззаперечній підтримці прав людини, верховенстві права та незалежних медіа.

Як повідомляв Укрінформ, 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19.

Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Тема російської агресії проти України є одною з головних тем зустрічі.