ЦВК Грузії затвердила результати парламентських виборів

Центральна виборча комісія (ЦВК) Грузії оголосила остаточні результати парламентських виборів і видала підсумковий протокол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.

Члени комісії від опозиційних партій заявили, що результати виборів були сфальсифіковані. На знак протесту вони покинули засідання.

Голова ЦВК Тамар Жванія зазначила, що представники опозиції не підписали підсумковий протокол і в 2016 році. «Однак за результатами тих виборів парламент працював», - заявила вона.

За результатами парламентських виборів 2020 року найбільше місць у законодавчому органі отримала правляча партія «Грузинська мрія» - 90. Решта 60 місць розподілилися між вісьмома опозиційними силами: 36 мандатів - у «Єдиного національного руху», п'ять - у «Європейської Грузії», по чотири мандати - у партій «Лело», «Стратегія Агмашенебелі», «Альянсу патріотів» і «Гірчі», у партії «Громадяни» - два мандати, а у Лейбористської партії - один.

Всі вісім опозиційних партій, які подолали прохідний бар'єр за результатами першого туру, не мають наміру входити в законодавчий орган і відмовляються від своїх мандатів. Вони проводять протестні акції з вимогою дострокових виборів і відставки голови ЦВК Тамар Жванії. Щоб вирішити ситуацію, посольства США і ЄС провели вже два раунди переговорів між урядом та опозицією.

Згідно з Конституцією Грузії, президент Саломе Зурабішвілі після затвердження ЦВК результатів виборів зобов'язана в 10-денний термін призначити перше засідання нового парламенту.