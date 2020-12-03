Греція продовжує карантин, але відкриває магазини

Уряд Греції продовжив до 14 грудня обмежувальні заходи, спрямовані на стримування поширення COVID-19 в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

Обмежувальні заходи діятимуть до 6 години ранку 14 грудня. Це вже друге продовження обмежувальних заходів, які спочатку повинні були закінчитися 30 листопада.

«За останніми даними, спостерігається стабілізація або навіть скорочення числа (нових) інфекцій, що, однак, відбувається повільніше, ніж очікувалося. На національному рівні ми бачимо більше виписок, ніж госпіталізацій пацієнтів до лікарень. Однак багато лікарень на півночі Греції все ще відчувають сильний тиск. З цією інформацією стає очевидним, що поступове відновлення економічної та соціальної активності відсувається все далі», - заявив офіційний представник уряду Стеліос Петсас.

За його словами, розширення загальних існуючих заходів розглядається як імператив, оскільки вірусне навантаження залишається високим.

Водночас зазначається, що магазини, які торгують сезонними товарами, будуть знову відкриті 7 грудня, а супермаркетам також буде дозволено продавати святкові товари.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада у Греції був уведений тритижневий карантин. Усі магазини, крім супермаркетів та аптек, були зачинені, а поїздки до інших регіонів заборонені. Для того, щоб вийти на вулицю, людям потрібно було отримати спеціальне смс-повідомлення. Також обов'язковим є носіння маски в громадських місцях. Середні школи перейшли на дистанційне навчання. Наприкінці листопада грецький уряд продовжив карантин до 7 грудня.

Станом на 3 грудня у світі зареєстрували 64 985 212 випадки коронавірусу, з них – 1, 5 млн летальних, понал 45 млн осіб видужали.

У Греції з початку пандемії коронавірусу зафіксували 109 655 випадків, з них – 2 606 летальних.

Фото: ekathimeriniґ