У Росії - рекордна кількість випадків COVID-19 за добу

За середу в РФ зареєстрували 27 829 нових випадків зараження коронавірусом - це найбільша кількість із початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф (загальноросійська статистика мінус показники незаконно анексованих Криму і Севастополя).

Таким чином, наразі загальна кількість інфікованих у Росії становить 2 354 934.

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу виявлено в Москві - 7750, Петербурзі - 3692, Московській області - 1193, Нижегородській області - 481, Карелії - 472.

За середу в країні одужали 29 084 людини, а загалом із початку епідемії - 1 843 526. Від COVID-19 учора померли 543 пацієнти, при цьому загальна кількість летальних випадків сягнула 41 173.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 64 905 071 випадок коронавірусу, зокрема 1 500 454 летальних, одужали 44 995 429 осіб