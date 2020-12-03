У Іраку ліквідували одразу п’ятьох терористів ІДІЛ

Іракські силовики провели успішну операцію проти ІДІЛ, ліквідувавши у центральному регіоні країни п’ятьох терористів.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на джерела у правоохоронних органах Іраку.

Зазначається, що іракські військові за підтримки авіаударів міжнародної коаліції здійснили наступ на сховки ІДІЛ в горах Махмур.

“Унаслідок операції п’ятеро терористів ІДІЛ було ліквідовано й двоє захоплено в полон, зокрема місцевий лідер ІДІЛ аль-Базі. Окрім цього було вилучено зброю та боєприпаси”, - йдеться у матеріалі.

Сіньхуа зауважує, що у гірських та сільських регіонах на північ від Багдаду протягом останніх місяців активно діють терористи ІДІЛ, попри неодноразові направлені проти них операції іракських силовиків.

“Безпекова ситуація в Іраку покращується відтоді, як наприкінці 2017 року в країні було подолано ІДІЛ. Утім, рештки терористів з того часу розчинилися у пустельних, гірських та урбанізованих регіонах, вчиняючи регулярні партизанські напали на цивільних та військових”, - стверджує агентство.

Нагадаємо: угрупування терористів ІДІЛ досі переховуються у пустельних та гірських районах Іраку, попри неодноразові іракські військові операції проти них. Хоча ІДІЛ було подолано в Іраку ще наприкінці 2017 року, бойовикам досі вдається організовувати партизанські напади на військових та цивільних.

Фото: Global Look Press/Xinhua / ZUMAPRESS.com