У Південній Африці понад 800 шахтарів відмовляються підніматися на поверхню

850 співробітників шахти VMR у південноафриканському місті Капананг вже третій день знаходяться під землею у знак протесту проти політики керівництва копальні.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на президента Національної спілки гірників Південно-Африканської Республіки Джозефа Монтісетсе пише Сіньхуа.

За його словами, підземний протест викликаний тим, що керівництво шахти припинило перераховувати кошти до пенсійного фонду гірників, продовжуючи вираховувати їх із зарплат.

“Працівники втомилися від такого ставлення та вирішили відмовитися надавати свою робочу силу, аби пихатий менеджмент дослухався до їх проблем”, - сказав Монтісетсе.

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Він додав, що гірників під землею підтримують їх колеги на поверхні.

“Працівники на поверхні також самоорганізувалися та розпочали пікет навпроти воріт до копальні, які залишаються закритими та знаходяться під охороною важко озброєних осіб”, - зазначив очільник робітничої спілки.

Монтісетсе зауважив, що ще одним занепокоєнням гірників є погіршення робочих умов у копальні. Для обговорення цих занепокоєнь між представниками спілки та керівництвом копальні вже заплановані перемовини.