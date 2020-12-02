Ізраїльський парламент проголосував за саморозпуск та дострокові вибори

Парламент Ізраїлю (Кнесет) дав попередню згоду на свій розпуск та проведення дострокових виборів.

За це рішення проголосував 61 депутат, а проти - 54, передає Укрінформ з посиланням на видання The Times of Israel.

Як зазначається, поки що проходять лише попередні читання цього законопроекту. Тепер документ має схвалити відповідний комітет, після чого він має пройти ще два читання.

Очікується, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху виступить із спеціальною промовою щодо цієї ситуації.

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Опозиція в Ізраїлі раніше виступила з ініціативою про розпуск парламенту та проведення нових виборів. Глава уряду висловився проти дострокових парламентських виборів, оскільки вважає, що країні зараз слід зосередитися на протидії коронавірусу та економічним труднощам.

Політична криза в Ізраїлі триває з 2019 року. За 2 роки у країні вже тричі проходили вибори, за результатами яких праві й ліві сили отримували в парламенті приблизно однакову кількість мандатів, що заважало у формуванні уряду.

Лише з третьої спроби після виборів у березні цього року політики змогли домовитися про створення уряду.