У Литві посилюють карантин — не буде розпродажів і дегустацій
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.
«Оскільки ситуація залишається складною, хоча дані стабільні, вони залишаються високими, це чинить тиск на медустанови. Тому пропонуємо доповнити постанову і внести корективи», - сказав тимчасово виконуючий обов'язки глави МОЗ Ауреліюс Верига.
Таким чином, тепер у Литві в публічних місцях можуть збиратися тільки по дві людини (замість 5). Обмежується торгівля в тимчасових місцях, рекомендовано відмовитися від реклами розпродажів, годин знижок і дегустацій.
Повідомляється, що за останню добу в Литві підтверджено 2109 нових випадків COVID-19, 28 осіб померли - це найбільше число підтверджених випадків смерті за добу з початку пандемії. Всього в Литві від коронавірусу померло 547 осіб, 282 заражених померли від інших причин.
З початку пандемії у країні коронавірусом заразилися 64621 особа, 38514 все ще хворіють, одужали 25278 осіб.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 64313861 випадок коронавірусу, зокрема 1489501 летальний, одужали 44584577 осіб.
Фото: DELFI / Andrius Ufartas