У Литві посилюють карантин — не буде розпродажів і дегустацій

Уряд Литви посилив умови карантину на території країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

«Оскільки ситуація залишається складною, хоча дані стабільні, вони залишаються високими, це чинить тиск на медустанови. Тому пропонуємо доповнити постанову і внести корективи», - сказав тимчасово виконуючий обов'язки глави МОЗ Ауреліюс Верига.

Таким чином, тепер у Литві в публічних місцях можуть збиратися тільки по дві людини (замість 5). Обмежується торгівля в тимчасових місцях, рекомендовано відмовитися від реклами розпродажів, годин знижок і дегустацій.

Повідомляється, що за останню добу в Литві підтверджено 2109 нових випадків COVID-19, 28 осіб померли - це найбільше число підтверджених випадків смерті за добу з початку пандемії. Всього в Литві від коронавірусу померло 547 осіб, 282 заражених померли від інших причин.

З початку пандемії у країні коронавірусом заразилися 64621 особа, 38514 все ще хворіють, одужали 25278 осіб.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 64313861 випадок коронавірусу, зокрема 1489501 летальний, одужали 44584577 осіб.

Фото: DELFI / Andrius Ufartas