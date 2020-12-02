Рухані назвав новий закон про збагачення урану «шкідливим» для дипломатії

Президент Ірану Хасан Рухані назвав ухвалений парламентом закон про підвищення рівня збагачення урану «шкідливим» для дипломатичних зусиль з відновлення ядерної угоди 2015 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

На засіданні кабінету міністрів Рухані заявив, що його адміністрація не згодна з ухваленим законом і «вважає його шкідливим для дипломатичної діяльності».

Він також додав, що «сьогодні ми сильніші в ядерній галузі, ніж будь-коли».

Очікується, що вплив закону на ситуацію навколо ядерної ситуації Ірану буде незначним, оскільки останнє слово за всіма основними напрямками політики, включаючи політику, пов'язану з ядерною програмою, має верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Як повідомлялося, напередодні парламент Ірану затвердив закон, згідно з яким країна щорічно може виробляти 120 кг урану, збагаченого до 20%. Це також дозволяє атомному агентству країни виробляти 500 кг менш збагаченого урану на місяць.

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Наразі Іран збагачує уран до рівня трохи менше ніж 5 відсотків, хоча угода 2015 року обмежує його до 3,67 відсотка.

Фото: АА