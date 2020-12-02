Рухані назвав новий закон про збагачення урану «шкідливим» для дипломатії

Рухані назвав новий закон про збагачення урану «шкідливим» для дипломатії

Укрінформ
Президент Ірану Хасан Рухані назвав ухвалений парламентом закон про підвищення рівня збагачення урану «шкідливим» для дипломатичних зусиль з відновлення ядерної угоди 2015 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

На засіданні кабінету міністрів Рухані заявив, що його адміністрація не згодна з ухваленим законом і «вважає його шкідливим для дипломатичної діяльності».

Він також додав, що «сьогодні ми сильніші в ядерній галузі, ніж будь-коли».

Очікується, що вплив закону на ситуацію навколо ядерної ситуації Ірану буде незначним, оскільки останнє слово за всіма основними напрямками політики, включаючи політику, пов'язану з ядерною програмою, має верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Як повідомлялося, напередодні парламент Ірану затвердив закон, згідно з яким країна щорічно може виробляти 120 кг урану, збагаченого до 20%. Це також дозволяє атомному агентству країни виробляти 500 кг менш збагаченого урану на місяць.

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Наразі Іран збагачує уран до рівня трохи менше ніж 5 відсотків, хоча угода 2015 року обмежує його до 3,67 відсотка.

Фото: АА

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