Рухані назвав новий закон про збагачення урану «шкідливим» для дипломатії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
На засіданні кабінету міністрів Рухані заявив, що його адміністрація не згодна з ухваленим законом і «вважає його шкідливим для дипломатичної діяльності».
Він також додав, що «сьогодні ми сильніші в ядерній галузі, ніж будь-коли».
Очікується, що вплив закону на ситуацію навколо ядерної ситуації Ірану буде незначним, оскільки останнє слово за всіма основними напрямками політики, включаючи політику, пов'язану з ядерною програмою, має верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.
Як повідомлялося, напередодні парламент Ірану затвердив закон, згідно з яким країна щорічно може виробляти 120 кг урану, збагаченого до 20%. Це також дозволяє атомному агентству країни виробляти 500 кг менш збагаченого урану на місяць.
Наразі Іран збагачує уран до рівня трохи менше ніж 5 відсотків, хоча угода 2015 року обмежує його до 3,67 відсотка.
Фото: АА