ООН закликає допомогти сотням тисяч моряків, які застрягли в морі через пандемію

Організація Об’єднаних Націй закликає надати допомогу сотням тисяч моряків, які застрягли в морі або не можуть повернутися додому через обмеження, викликані пандемією коронавірусу.

Про це йдеться у резолюції, ухваленій 1 грудня, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

«Менше з тим, сьогодні сотні тисяч моряків застрягли на борту своїх суден. Через обмеження на пересування і закриття кордонів вони не можуть полишити свої кораблі й повернутися додому після довгих місяців безперервної роботи. Вони фізично і морально виснажені», – заявила на Генасамблеї дипломат Європейського Союзу Пеггі Віссерс.

ООН у резолюції закликає уряди забезпечити зміну морських екіпажів, поїздки та репатріацію.

У документі міститься заклик до держав-членів «призначати моряків і інший морський персонал ключовими працівниками». Морська галузь сподівається, що таке визначення дозволить морякам увійти до числа пріоритетних груп для отримання майбутніх вакцин проти коронавірусу.

Резолюція, ухвалена одностайно всіма членами ООН, не має обов’язкової сили.

Нині близько 400 тисяч з 2 мільйонів моряків у світі застрягли у морі через обмеження на поїздки.

Китай, Філіппіни, Індонезія, Росія та Україна входять у першу п’ятірку країн, що надають моряків для комерційних суден, на які припадає 90 відсотків світової торгівлі.