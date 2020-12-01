В ОЗХЗ вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв хімічної війни

У нідерландській Гаазі сьогодні, 1 грудня 2020 року Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відзначила щорічний День пам'яті всіх жертв хімічної війни.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на офіційний сайт організації.

“Церемонія відбулася під час 25 сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ). Пам’ять жертв хімічної війни вшанували хвилиною мовчання”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Україна стала співавтором проєкту рішення ОЗХЗ щодо Сирії через застосування хімзброї

Зазначається, що це слушний момент, щоб нагадати про людські втрати через хімічну війну та підтвердити відданість міжнародної спільноти місії ОЗХЗ. Поштовхом до цієї місії є бажання переконатись, що ніхто не повинен терпіти наслідки застосування такої зброї.

Щорічний День пам'яті жертв хімічної війни надає можливість ОЗХЗ підтвердити своє зобов'язання повністю виключити можливість використання хімічної зброї шляхом впровадження положень Конвенції про заборону хімічної зброї.

Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі 30 листопада – 1 грудня 2020 року за особистою участю делегацій держав-учасниць із дотриманням усіх вимог та рекомендацій щодо запобігання поширенню COVID-19 проходила 25-та сесія Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ).