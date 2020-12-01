У Швеції затримали матір, яка майже 30 років не випускала сина з дому

Поліція Швеції затримала у передмісті Стокгольма матір, яка впродовж майже 30 років утримувала вдома власного сина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Сама жінка спростовує звинувачення в утриманні та нанесенні тілесних ушкоджень своєму сину, якому вже близько 40 років.

Зазначається, що родичка знайшла чоловіка ще у неділю після того, як матері стало зле, і її госпіталізували до місцевого госпіталю. Це був перший візит родички до квартири за останні майже 20 років.

Більш того, раніше вона вже намагалася звернути увагу місцевих соцслужб на те, що дитину, у віці 11 або 12 років, не водили до школи. Самого ж сина вона побачила з побоями на кухні у темряві. Його також госпіталізували.

Правоохоронці вже огородили квартиру у районі, де проживала матір зі своїм сином, та почали ретельне розслідування для встановлення усіх обставин.

За словами родички, раніше затримана жінка вже втратила першу дитину.

Фото: ЕРА