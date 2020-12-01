Президент Латвії попросив сейм країни не підвищувати йому зарплату

Сейм Латвії вирішив не застосовувати щорічну індексацію до зарплати президента у 2021 році, оскільки раніше очільник Латвії Егіл Левітс сам просив не робити цього через пандемію коронавірусу.

Згідно з рішенням сейму місячну зарплату президента не збільшать на 300 євро, як планували раніше, повідомляє Укрінформ із посиланням на Delfi.

Керівництво канцелярії президента направило голові бюджетно-фінансової комісії сейму лист із вимогою не застосовувати щорічну індексацію до зарплати глави держави. Таке рішення прийняли на тлі ситуації з поширенням коронавірусу.

Крім того, зарплату у 2021 році не підвищать прем'єр-міністру та міністрам Латвії.

До слова, президентська зарплата у проєкті бюджету країни складає 5 960 євро на місяць.

Нагадаємо: станом на 30 листопада коронавірусом в Латвії інфікувалися 17 075 людей. З них 206 хворих померли, а 1 795 – вже одужали. Наразі продовжують хворіти 15 074.

Фото: LETA