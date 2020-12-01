Через вулкан в Індонезії вже евакуювали понад 4,5 тисячі осіб
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на Національне агентство з надзвичайних ситуацій Індонезії пише Сіньхуа.
Зазначається, що усіх евакуйованих було переміщено до семи визначених пунктів.
“Рятувальники встановили громадські кухні й центр надання медичної допомоги, а також забезпечили евакуйованих питною водою”, - йдеться у матеріалі.
Евакуйовані відчувають нестачу наметів, товарів для немовлят, маск, ковдр, спального обладнання та іншого спорядження.
Нагадаємо: у неділю 1423-метровий вулкан Левотоло вивергався протягом 10 хвилин, викинувши стовп попелу заввишки 4 км. Він розташований в північно-центральній частині острова Лембата. Окрім Левотоло на острові є ще два вулкани – Ілілабалекан та Іліверунг.
Фото: АА