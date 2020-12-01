Через вулкан в Індонезії вже евакуювали понад 4,5 тисячі осіб

Через активізацію вулкану на індонезійському острові Лембата свої домівки були вимушені покинути 4 628 людей.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на Національне агентство з надзвичайних ситуацій Індонезії пише Сіньхуа.

Зазначається, що усіх евакуйованих було переміщено до семи визначених пунктів.

“Рятувальники встановили громадські кухні й центр надання медичної допомоги, а також забезпечили евакуйованих питною водою”, - йдеться у матеріалі.

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Евакуйовані відчувають нестачу наметів, товарів для немовлят, маск, ковдр, спального обладнання та іншого спорядження.

Нагадаємо: у неділю 1423-метровий вулкан Левотоло вивергався протягом 10 хвилин, викинувши стовп попелу заввишки 4 км. Він розташований в північно-центральній частині острова Лембата. Окрім Левотоло на острові є ще два вулкани – Ілілабалекан та Іліверунг.

Фото: АА