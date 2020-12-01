У прем’єра Хорватії виявили COVID-19

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович отримав позитивний результат тесту на COVID-19 та перебуває у самоізоляції.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посилання на заяву уряду Хорватії пише Сіньхуа.

Зазначається, що у дружини прем’єр-міністра виявили COVID-19 ще в суботу, але глава уряду тоді не демонстрував жодних симптомів й отримав негативний результат тесту, але вирішив піти на самоізоляцію.

“Дотримуючись рекомендацій епідеміологів, прем’єр-міністр Андрей Пленкович у понеділок здав повторний аналіз на COVID-19 й отримав позитивний результат”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

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У відомстві наголосили, що глава уряду “почувається добре й продовжує виконувати свої обов’язки з дому”.

Додамо, що станом на понеділок у Хорватії із населенням в 4 млн людей було зареєстровано понад 23 тис. активних випадків перебігу COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 1786 життів.