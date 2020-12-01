У прем’єра Хорватії виявили COVID-19
Як повідомляє Укрінформ, про це із посилання на заяву уряду Хорватії пише Сіньхуа.
Зазначається, що у дружини прем’єр-міністра виявили COVID-19 ще в суботу, але глава уряду тоді не демонстрував жодних симптомів й отримав негативний результат тесту, але вирішив піти на самоізоляцію.
“Дотримуючись рекомендацій епідеміологів, прем’єр-міністр Андрей Пленкович у понеділок здав повторний аналіз на COVID-19 й отримав позитивний результат”, - йдеться у поширеному пресрелізі.
У відомстві наголосили, що глава уряду “почувається добре й продовжує виконувати свої обов’язки з дому”.
Додамо, що станом на понеділок у Хорватії із населенням в 4 млн людей було зареєстровано понад 23 тис. активних випадків перебігу COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 1786 життів.