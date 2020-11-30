У США сталася стрілянина у байкерському клубі - 11 постраждалих

У США сталася стрілянина у байкерському клубі - 11 постраждалих

Укрінформ
У байкерському клубі американського міста Гренада, штат Міссісіпі, сталася стрілянина, внаслідок якої поранено щонайменше 11 осіб.

Про це з повідомляє Fox News з посиланням на місцеву поліцію, передає Укрінформ.

Зазначається, що всі потерпілих доправили до лікарень, декого з них уже виписали.

Поліція знайшла вогнепальну зброю в приміщенні клубу. При цьому немає інформації щодо ймовірного підозрюваного та мотиву стрілянини.

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Триває розслідування.

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