Тренувальна місія НАТО в Афганістані триватиме й після скорочення контингенту США

Європейські союзники по НАТО та країни-партнери підтвердили готовність продовжувати тренувальну місію в Афганістані після скорочення контингенту США.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виведення американських військ, безумовно, скоротить американську присутність в Афганістані. Але тренувальна місія НАТО буде продовжена у її нинішній конфігурації. Це означає, будуть збережені наявні бази – німецька на Півночі та під егідою Італії – на Заході, в Гераті. Буде збережено присутність НАТО в Кабулі, де Туреччина відіграє ключову роль в охороні аеропорту і де присутні британські військові. Європейські союзники та країни-партнери - всі чітко заявили, що вони підтримуватимуть свою присутність в Афганістані на належному рівні», - сказав керівник Альянсу.

За його словами, виведення частини американських військовослужбовців з Афганістану не означає, що це підірве здатність США до виконання ключових функцій в інтересах тренувальної місії. Зокрема, це стосується спроможностей повітряних перевезень, медичної допомоги, розвідки та інших важливих завдань.

При цьому Столтенберг зауважив, що вже на початку наступного року союзникам доведеться приймати нелегке рішення щодо того, чи досяг процес мирних переговорів між рухом Талібан та урядом Афганістану того рівня, який дозволить військам НАТО вийти з країни, або ж союзники мають зберігати військову присутність.

«Наступного року нам разом з адміністрацією Байдена (обраного президента США – ред.) треба буде дати оцінку, чи Талібан виконує свої обіцянки на рівні, який дозволить нам вийти, або є нам треба залишитися, щоб не наражати на ризик усе досягнуте за два минулі десятиліття. Важливо вберегти Афганістан від перетворення на прихисток для міжнародних терористів, не дозволити ІДІЛ поновити в Афганістані терористичний халіфат, який вони втратили в Іраку та в Сирії», - наголосив генеральний секретар НАТО.

Водночас за його словами, НАТО вітає той факт, що уряд Афганістану й Талібан розпочали переговори. Хоч вони і не мають гарантії успіху, але саме переговорний процес, на переконання Столтенберга, є на сьогодні найкращим та єдиним шляхом до миру в Афганістані. Тож обидві сторони мусять скористатися цією історичною нагодою.

Як повідомлялося, у жовтні президент США Дональд Трамп висловився за повне виведення американського військового контингенту з Афганістану до кінця 2020 року.

Фото: defense.gov