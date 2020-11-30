Польща: Nord Stream 2 може негативно вплинути на відносини ЄС з адміністрацією Байдена

Відновлення будівництва “Північного потоку-2” може негативно вплинути на відносини ЄС з новою адміністрацією Президента США Джо Байдена, оскільки Вашингтон навряд чи погодиться на відмову від пакету санкцій проти компаній, які беруть участь в реалізації цього проєкту.

Як передає Укрінформ із посиланням на РАР, такою є позиція Польщі, озвучена в понеділок послом РП при ЄС.

“Польський посол на зустрічі підкреслив, що новий етап у відносинах ЄС-США після виборів не може бути заручником газопроводу Nord Stream 2, на реалізації якого наполягає Росія, і який загрожує енергетичній безпеці багатьох країн-членів ЄС і країн-партнерів, зокрема, України”,- повідомило агентству високопоставлене джерело в ЄС.

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Польща звернулася до інших країн ЄС, аби вони визначилися зі своїм ставленням до цього проєкту з огляду на останні повідомлення у ЗМІ про плани відновлення будівництва Nord Stream 2. У Варшаві вважають, що відновлення реалізації проєкту "може викликати дипломатичну й економічну конфронтацію ЄС зі США", оскільки Вашингтон не змінить свого негативного ставлення до газопроводу. Посол Польщі при ЄС Анджей Садось підкреслив, що у конгресі США існує позапартійний консенсус у справі пакету санкцій за участь компаній в реалізації Nord Stream 2, а нова адміністрація Білого Дому навряд чи змінить свою позицію з цього приводу.

Як повідомлялось, у Брюсселі тривають переговори послів країн ЄС, що передують стратегічній дискусії європейських лідерів на тему майбутніх відносин ЄС зі США під час наступного засідання Ради Євросоюзу. За неофіційною інформацією РАР, президент Євроради Шарль Мішель запросив новообраного президента США Джо Байдена на засідання Ради ЄС у першій половині 2021 року.

Компанія Nord Stream 2 AG повідомила в суботу про плани відновлення у грудні призупинене рік тому будівництво морського відрізку газопроводу. Йдеться про добудову невеликої ділянки у виключній економічній зоні Німеччини. За інформацією німецьких ЗМІ, відновлення робіт може відбутися 5 грудня.