У Мінську пенсіонери вийшли на «Марш мудрості»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.
Повідомляється, що силовики перекрили рух тротуаром в різних точках, щоб перешкодити акції. Тоді колона рушила в обхід.
У Мінську проходить «Марш мудрості»//Фото: TUT.by
Учасники скандують «За що вбили Рому (активіста Романа Бондаренка - ред.)?».
За словами очевидців, силовики вишикувалися вздовж колони проїжджою частиною на Міському Валу.
Частині учасників «Маршу пенсіонерів» вдалося обійти силовиків, але потім люди в балаклавах розвернули її у зворотний бік. Силовики знову перекрили рух тротуаром, а потім затиснули людей в кільце.
Біля будівлі КДБ пенсіонерів відтіснили люди в шоломах і з кийками в руках. На відео видно, як неподалік від місця події кількох осіб схопили люди в зеленій формі і затягли в мікроавтобус.
Пенсіонери в Мінську багато тижнів поспіль проводять антиурядові акції протесту під назвою «Марш мудрості».
Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада в Білорусі пройшов недільний протестний «Марш сусідів». За даними правозахисного центру "Весна", були затримані 416 осіб.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.