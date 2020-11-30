У Мінську пенсіонери вийшли на «Марш мудрості»

У столиці Білорусі Мінську в понеділок проходить акція «Марш мудрості» за участі пенсіонерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Повідомляється, що силовики перекрили рух тротуаром в різних точках, щоб перешкодити акції. Тоді колона рушила в обхід.

У Мінську проходить «Марш мудрості»//Фото: TUT.by

Учасники скандують «За що вбили Рому (активіста Романа Бондаренка - ред.)?».

За словами очевидців, силовики вишикувалися вздовж колони проїжджою частиною на Міському Валу.

Частині учасників «Маршу пенсіонерів» вдалося обійти силовиків, але потім люди в балаклавах розвернули її у зворотний бік. Силовики знову перекрили рух тротуаром, а потім затиснули людей в кільце.

Біля будівлі КДБ пенсіонерів відтіснили люди в шоломах і з кийками в руках. На відео видно, як неподалік від місця події кількох осіб схопили люди в зеленій формі і затягли в мікроавтобус.

Пенсіонери в Мінську багато тижнів поспіль проводять антиурядові акції протесту під назвою «Марш мудрості».

Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада в Білорусі пройшов недільний протестний «Марш сусідів». За даними правозахисного центру "Весна", були затримані 416 осіб.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.