У Сіднеї зафіксували найспекотнішу ніч листопада за всю історію

В Австралії встановлений новий температурний рекорд: минула ніч виявилася найспекотнішою в частині країни протягом всієї історії метеоспостережень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newshub.

Частина Австралії, включаючи місто Сідней, пережила найгарячішу листопадову ніч у суботу, у центральному діловому районі міста температура перевищувала 40 градусів за Цельсієм.

На заході штату Південний Вельс та півночі штату Вікторія спостерігалися ще більш високі температури близько 45 градусів за Цельсієм.

Місцева пожежна служба видала загальну заборону на розпалення вогнищ для більшості східних та північно-східних районів Південного Вельсу на неділю, заявивши, що в регіоні існує дуже високий ступінь пожежної небезпеки.

Австралія переживає все більш спекотні та довші літа, а минулий сезон був названий прем'єр-міністром країни Скоттом Моррісоном - "Чорне літо" через надзвичайно тривалі та інтенсивні лісові пожежі, які спалили майже 12 мільйонів гектарів (30 мільйонів акрів), внаслідок яких загинули 33 людини та, 1 мільярд тварин.