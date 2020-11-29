У Відні проведуть масове COVID-тестування населення

Масове тестування населення у столиці Австрії розпочнеться 4 грудня та триватиме до 13 грудня, з очікуванням протестувати на COVID-19 за цей час близько 1,2 млн осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Австрії.

Спочатку масове тестування населення в Австрії планувалося зробити за тиждень перед Різдвом – 19 та 20 грудня. Однак, пізніше було прийнято рішення провести його раніше – це дасть змогу тим людям, у яких буде позитивний результат, відбути домашню самоізоляцію до початку свята, а не бути ізольованими на Різдво. Ймовірність відправитися на самоізоляцію безпосередньо перед Різдвом зменшувала кількість бажаючих взяти участь у добровільному тестуванні.

Відповідно до прийнятого владою Відня рішення, тестування у столиці проходитиме з 4 по 13 грудня – щодня планується тестувати до 150 тис. осіб. Міська влада виходить з того, що участь у ньому візьме щонайбільше 60% населення – близько 1,2 млн осіб. Для участі у безкоштовному тестуванні потрібно здійснити попередню реєстрацію через Інтернет або телефоном, що стане доступним з 2 грудня.

Тестування у Відні проходитиме у трьох великих виставкових об’єктах - Stadthalle, Marxhalle та Messe Wien – де буде створено загалом 300 тестувальних пунктів, які працюватимуть з 8.00 до 18.00. Спорудженням цих пунктів наразі займається пожежна служба міста. Швидкі тести на антиген проводитимуть близько 2000 тис. військових федеральної армії. У разі позитивного результату залучені медики робитимуть більш точний ПЛР-тест для підтвердження.

Тестування населення в інших федеральних землях Австрії проходитиме на початку та у середині грудня: у Тіролі та Форарльберзі – з 4 по 6 грудня, у Зальцбургу, Штирії, Каринтії та Нижній Австрії – з 12 по 13 грудня, у Верхній Австрії – з 11 по 14 грудня, у Бургенланді – з 10 по 15 грудня.

Поруч з цим, 5 та 6 грудня по всій Австрії буде протестовано майже 200 тисяч учителів та вихователів, а 7 та 8 грудня – близько 40 тис. поліціянтів.

Як повідомляв Укрінформ, влада Австрії оголосила про намір провести тестування населення республіки, яке становить майже 9 млн осіб. Участь у ньому буде безкоштовною та на добровільній основі.

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Австрійський уряд виходить з того, що явка буде висока: уже замовлено 7 млн швидких тестів на антиген COVID-19 (дають результат через 15 хвилин) на суму 50 млн євро. Усі позитивні результати експрес-тестів додатково перевірятимуться за допомогою точніших, але дорожчих ПЛР-тестів.