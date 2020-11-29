У світі зафіксували 62,6 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 29 листопада кількість виявлених у світі випадків коронавірусної інфекції становила 62 573 422.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, летальних випадків коронавірусної інфекції 1 458 309, одужали – 43 194 258 людей.

За ніч у світі зареєстрували 18 560 нових хворих і 771 випадок смерті пацієнтів з COVID-19.

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Найбільше випадків коронавірусу виявлено у США - 13 610 357 з початку пандемії, з них 272 254 летальних.

В Індії на сьогодні зареєстровано 9 393 039 випадків COVID-19, а в Бразилії 6 290 272.