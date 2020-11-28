У Роттердамі обмежили години роботи магазинів

Мер нідерландського міста Роттердам Ахмед Абуталеб обмежив години роботи магазинів у центрі міста через “драматичний натовп”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Усі магазини в центрі Роттердама будуть закриті раніше за рішенням мера Абуталеба”, - йдеться у повідомленні.

Через коронавірус усі магазини у Роттердамі, крім продовольчих товарів, можуть залишатися відкритими лише до 18:00, тоді як раніше закривалися о 20:00.

Мер Роттердама також відзначив, що заклики не скупчуватися у центрі міста не допомогли. Великі натовпи людей без дотримання дистанцій були зафіксовані у “чорну п’ятницю”. Люди атакували магазини, що пропонували великі знижки.

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Також через ажіотаж на дві години раніше зачинятимуться магазини в Гаазі, Ейндховені та Амстердамі.

Нідерландські експерти зазначають, що друга хвиля коронавірусу може вирувати до березня місяця. Тож закликають мешканців Нідерландів дотримуватися правил, зокрема, носити маски в громадських місцях, зберігати дистанцію 1,5 метра, працювати з дому.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 листопада кількість виявлених у світі випадків коронавірусної інфекції перевищила 62 мільйони, водночас майже 43 мільйони пацієнтів подолали хворобу.