У Роттердамі обмежили години роботи магазинів
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.
“Усі магазини в центрі Роттердама будуть закриті раніше за рішенням мера Абуталеба”, - йдеться у повідомленні.
Через коронавірус усі магазини у Роттердамі, крім продовольчих товарів, можуть залишатися відкритими лише до 18:00, тоді як раніше закривалися о 20:00.
Мер Роттердама також відзначив, що заклики не скупчуватися у центрі міста не допомогли. Великі натовпи людей без дотримання дистанцій були зафіксовані у “чорну п’ятницю”. Люди атакували магазини, що пропонували великі знижки.
Також через ажіотаж на дві години раніше зачинятимуться магазини в Гаазі, Ейндховені та Амстердамі.
Нідерландські експерти зазначають, що друга хвиля коронавірусу може вирувати до березня місяця. Тож закликають мешканців Нідерландів дотримуватися правил, зокрема, носити маски в громадських місцях, зберігати дистанцію 1,5 метра, працювати з дому.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 листопада кількість виявлених у світі випадків коронавірусної інфекції перевищила 62 мільйони, водночас майже 43 мільйони пацієнтів подолали хворобу.