На мітингах в Іраку загинули п'ятеро людей, близько сорока - поранені
Укрінформ
На півдні Іраку у ході зіткнень між прихильниками шиїтського імама Моктади ас-Садра і учасниками антиурядових демонстрацій загинули п'ятеро людей, близько сорока поранені.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
Зазначається, що учасники антиурядової демонстрації спробували заблокувати мітинг на підтримку лідера мусульман-шиїтів Моктада ас-Садра у місті Насирія.
Після зіткнень, що почалися у п'ятницю, прихильники ас-Садра штурмували площу хабуб і спалили намети, встановлені опозиційними протестувальниками. Загинули п'ятеро мітингувальників і поранені ще 40 осіб.
Імамам Муктада ас-Садра є духовним лідером найбільшого блоку в парламенті Іраку «ас-Сайрун». Його прихильники вийшли на мітинг на підтримку участі партії у загальнонаціональних виборах наступного року.
Фото: АА