На мітингах в Іраку загинули п'ятеро людей, близько сорока - поранені

На півдні Іраку у ході зіткнень між прихильниками шиїтського імама Моктади ас-Садра і учасниками антиурядових демонстрацій загинули п'ятеро людей, близько сорока поранені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Зазначається, що учасники антиурядової демонстрації спробували заблокувати мітинг на підтримку лідера мусульман-шиїтів Моктада ас-Садра у місті Насирія.

Після зіткнень, що почалися у п'ятницю, прихильники ас-Садра штурмували площу хабуб і спалили намети, встановлені опозиційними протестувальниками. Загинули п'ятеро мітингувальників і поранені ще 40 осіб.

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Імамам Муктада ас-Садра є духовним лідером найбільшого блоку в парламенті Іраку «ас-Сайрун». Його прихильники вийшли на мітинг на підтримку участі партії у загальнонаціональних виборах наступного року.

Фото: АА