Перерахунок голосів у Мілуокі зміцнив перемогу Байдена на виборах

Перерахунок голосів в окрузі Мілуокі, якого вимагає передвиборча кампанія діючого президента США Дональда Трампа, приніс додаткові голоси обраному президенту Джо Байдену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Результати перерахунку в найбільшому окрузі Вісконсіна показали, що Байден набрав ще 132 додаткові голоси, в цілому отримавши 317 527 голосів, при цьому у Трампа - 134 482 голоси.

Кампанія Трампа вимагала перерахунку голосів у двох найбільш густонаселених округах Вісконсіна після того, як керівництво Демократичної партії в штаті оголосило про перемогу Джо Байдена на виборах з перевагою понад 20 тис. голосів.

Як повідомлялося, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації, 20 січня, якщо Колегія виборників визнає демократа Джо Байдена переможцем. Виборники зберуться наступного місяця для офіційного оформлення голосування.

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