Кіпр з понеділка посилює карантин

Уряд Кіпру з 30 листопада посилює карантинні обмеження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus Mail.

Міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну заявив, що у випадку поліпшення епідеміологічної ситуації карантинні заходи послаблять в період з 14 грудня по 7 січня.

З 1 грудня діятиме комендантська година з 9 вечора до 5 ранку. До сих пір комендантська година починалася об 11 вечора.

Громадський транспорт працюватиме на 50% пропускної спроможності, а робота спортивних залів буде припинена.

Весілля, хрестини, похорони можуть проводитися тільки з максимальною кількістю 10 осіб.

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Робота готельних закладів, включаючи кав'ярні та клуби, дозволена тільки до 7 вечора, за винятком послуг доставки і на виніс. А ресторани і кафе в готелях та інших туристичних місцях можуть залишатися відкритими до 10.30 вечора, щоб обслуговувати тільки своїх гостей.

Як повідомлялося, всього з початку пандемії на Кіпрі виявлено 9,6 тисяч випадків COVID-19.