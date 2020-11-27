Міноборони РФ назвало військового міністра Німеччини «школяркою»

Зазначається, що у відповідь на висловлювання німецької урядовці офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що Крамп-Карренбауер повелась як «учениця початкової школи, що компенсує незнання предмету гучністю сказаного абсурду».

Натякнувши на Другу світову війну, Конашенков сказав, що спроби Німеччини діяти щодо Росії з позиції сили в XX столітті «привели до трагічних наслідків для всього світу, самої Німеччини і німецького народу».

Як повідомлялося, Крамп-Карренбауер, професійний політик, яка пропрацювала міністром оборони Німеччини майже півтора року. Вона закликала підходити до взаємин з Росією з позиції сили, оскільки «це завжди було доброю традицією німецької зовнішньої політики».

Вона відзначила, що загроза з російської сторони стала останнім часом більш виразною.

«Факт, що російська сторона вклала значні інвестиції в модернізацію своїх збройних сил, що вона має в своєму розпорядженні нові види озброєнь», - наголосила Крамп-Карренбауер.