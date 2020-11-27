Румунія оштрафувала «дочку» російського Лукойла

Національний орган з питань захисту прав споживачів (ANPC) оштрафував мережу заправок Lukoil Romaniа, що є дочірньою компанією російського підприємства «Лукойл», за продаж невідповідних стандартам масок під час пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania-Insider.

Також штраф отримують компанії Lidl, Kaufland, Mega Image, Auchan, Altex, Profi, Dedeman, DM, Sensiblu, and HelpNet.

Загальна сума штрафів дорівнює близько 700 000 доларів США.

Зазначається, що чиновники ANPC провели з 23 жовтня по 23 листопада перевірки масок на вказаних підприємствах.

Всього було перевірено 35,1 мільйона масок вартістю у 4,65 мільйона доларів США. З них 32,99 млн масок не відповідали стандартам національного законодавства. Серед інших виявлених порушень - повна або часткова відсутність елементів ідентифікації та характеристики, відсутність перекладу на румунську мову, відсутні інструкції, відсутність згадки про склад матеріалу, відсутність декларації про відповідність та відсутність маркування європейської відповідності (CE).

За словами міністра економіки Румунії, половина проданих у Румунії масок не дає захисту проти коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 листопада у світі зафіксували 61 308 161 випадок коронавірусу, зокрема 1 437 835 смертей і 42 396 171 одужання.