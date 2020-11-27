Прощання з Дієго Марадоною закінчилося заворушеннями в Буенос-Айресі

У Буенос-Айресі довелося достроково перервати церемонію прощання з аргентинським футболістом Дієго Марадоною, яка переросла у сутички з поліцією.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на аргентинське видання Infobae.

Церемонія прощання відбувалася у резиденції президента Аргентини. На неї зібралися сотні тисяч людей.

Заворушення почалися, коли поліція за дві години до закінчення церемонії закрила головний вхід до палацу Casa Rosada, де розмістили труну із футболістом. Люди, які стояли в черзі, щоб потрапити до президентського палацу, стали вилазити на паркан навколо нього, кидати в поліціянтів пляшки та каміння. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та водомети.

Así fueron los incidentes en la puerta de la Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lp pic.twitter.com/cXySRq6CMk — infobae (@infobae) November 26, 2020

Повідомляється, що із самого ранку тисячі фанатів чекали своєї черги на вулицях Буенос-Айреса, щоб побачити труну, перед тим як увечері її відвезуть на поховання.

"Ми спокійно ставали в чергу, і раптово поліція почала стріляти гумовими кулями. Божевільні, я просто хочу попрощатись із Дієго", – сказав 35-річний чоловік, що прийшов до палацу.

Зрештою деяким фанатам вдалося пробратися у внутрішній дворик резиденції.

Así está el Patio de las Palmeras en Casa Rosada https://t.co/d6AWOzG2lp pic.twitter.com/worobnmTTA — infobae (@infobae) November 26, 2020

Президент Аргентини Альберто Фернандес попросив дочок Марадони продовжити церемонію прощання на три години, але це не допомогло заспокоїти людей, і вони продовжували прориватися.

Намагаючись зменшити рівень напруги, у міністерстві внутрішніх справ повідомили, що процесія із труною буде йти по заздалегідь визначеному маршруту, щоб всі охочі могли попрощатись.

Читайте також: Папа Римський помолився за покійного Марадону

В результаті дочки Марадони «зі сльозами на очах обняли труну і попросили фанатів заспокоїтися», пише Infobae. Для безпеки труну спочатку перенесли в інше приміщення, а потім церемонію прощання завершили достроково.

Se llevaron el féretro de Diego Maradona del salón donde se realizaba la ceremonia y cortaron el ingreso a la Casa Rosada https://t.co/Bpu2hNOoSr pic.twitter.com/uI2Z4reAy3 — infobae (@infobae) November 26, 2020

Нагадаємо: 25 листопада 2020 року у віці 60 років помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. Президент країни оголосив три дні національного трауру.