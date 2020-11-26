У Бельгії кількість померлих від коронавірусу перевищила 16 000

У Бельгії кількість хворих на COVID-19, які померли від початку пандемії, перевищила 16 тисяч. Водночас усі показники, включаючи кількість нових хворих, госпіталізацій пацієнтів і смертей, свідчать про поступовий відступ інфекції.

Про це повідомляє видання The Brussels Times з посиланням на медичний дослідницький інститут Sciensano, передає кореспондент Укрінформу.

«Хоча Бельгія перетнула позначку у 16 тисяч смертей від коронавірусу, кількість госпіталізацій продовжує знижуватися. В період з 16 по 22 листопада у середньому 3 082 людини щодня отримували позитивні тести, що на 35 відсотків менше, ніж тиждень тому. У середньому 270 нових пацієнтів з COVID-19 потрапляли до лікарень щодня, що на 29 відсотків менше, ніж тиждень тому. Загалом у лікарнях перебуває 4 570 хворих з коронавірусом (мінус 253 відучора), з них 1071 - у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у публікації.

Зазначається, що за цей період показник смертності від вірусу знизився на 17%, до 157 на день. Загалом від коронавірусу у Бельгії померло 16 077 людей, а кількість інфікованих у країні від початку пандемії сягнула 564 967-ми.

Тим часом Бельгія уклала форвардні контракти на закупівлю 20,8 мільйона доз вакцини від коронавірусу різних виробників, серед яких CureVac, AstraZeneca/Oxford), Janssen Pharmaceutica’s (Johnson&Johnson) та Pfizer-BioNTech. Враховуючи, що одна людина має отримати щонайменше два щеплення, такої кількості доз буде достатньо для 10,4 мільйона людей.

За даними Worldоmeter, на сьогодні населення Бельгії становить 11 610 228 осіб.

Як повідомлялося, уряд Бельгії вживає цілеспрямованих заходів для стримування поширення коронавірусу. Зокрема, в країні заборонено проведення масових заходів, зачинені бари, ресторани, працюють лише продовольчі супермаркети, аптеки та поштові відділення. Уряд заохочує компанії та працівників до дистанційної роботи. Скасовані всі традиційні різдвяні гуляння та ярмарки, вночі у всій країні діє комендантська година – людям не рекомендовано полишати домівки без поважної причини. Носіння маски є обов'язковим у всіх громадських містах та просто на вулицях - порушникам загрожують штрафи.

Фото з сайту vrt.be