Суд у Туреччині виніс довічні вироки учасникам путчу

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецьке видання Sabah.

«Сьогодні 4-й Вищий кримінальний суд Анкари оголосить своє рішення у справі 475 підозрюваних у зв’язках з FETО, 365 з яких затримані, включаючи «цивільних імамів» FETО та пілотів, які завдавали авіаудари по об’єктах в Анкарі», - повідомляє видання.

Загалом сьогодні було оголошено вироки 27 підсудним. Зокрема йдеться про обвинувачуваних в організації та управлінні держпереворотом з авіабази Акинджи та безпосередній участі в ньому на боці путчистів.

Чотири цивільні імами, яких звинуватили в управлінні спробою державного перевороту з бази Акинджи, отримали по 79 довічних вироків у в'язниці суворого режиму. Один з них - Кемаль Батмаз - був засуджений також 112 разів до 18 років ув'язнення за умисний замах на вбивство.

79 довічних термінів у в'язниці суворого режиму отримав колишній пілот ВПС Туреччини Хусейн Тюрка, який в день спроби перевороту брав участь у завданні авіаударів по будівлях турецького парламенту, управління супутникового зв'язку TÜRKSAT та управління спецназу МВС. Такі самі терміни отримали колишній полковник Вейсель Кавак, який обіймав посаду секретаря командування ВПС Туреччини, та колишній майор 143-ї ескадрильї ВПС Туреччини Алі Карабулут.

Інші пілоти, які брали участь в авіаударах по різних об’єктах в Анкарі, а також інші учасники спроби держперевороту отримали терміни від 3 до 79 довічних термінів ув’язнення.

За даними видання, прокурор 79 разів вимагав посилення довічного покарання для обвинувачених у справі.

Як відомо, організація FETO і її лідер, що перебуває в добровільному вигнанні у США, Фетуллах Гюлен, звинувачуються Анкарою в організації путчу 15 липня 2016 року, в результаті якого 251 людина загинула і близько 2200 дістали поранення.

Фото: АА