Ірландія планує послабити карантин на Різдво

Ірландська влада планує зробити послаблення карантинних коронавірусних обмежень у період Різдва – майже на 2 тижні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що жорсткіші протипандемічні заходи буде введено лише у разі зростання захворюваності на COVID-19.

Глава уряду Ірландії Лео Варадкар висловив думку що є сенс здійснювати лише поетапне послаблення карантинних заходів, адже різке повне відкриття всіх закладів у країні з наступного тижня стало би «вкрай небезпечним».

В ірландському уряді підтвердили, що насамперед з наступного тижня відкриються тренажерні зали, магазини, перукарні й побутові послуги. Не виключено й відкриття закладів громадського харчування та барів, утім, це питання ще досі обговорюється.

Як повідомлялось, остаточне рішення про зміну системи карантинних заходів з нагоди різдвяних свят буде прийнято ірландським урядом після засідання кабінету міністрів цієї п’ятниці.

Наразі в Ірландії діють коронавірусні обмеження п'ятого рівня, найвищого в системі рівнів заходів, спрямованих проти пандемії COVID -19. Згідно з цими обмеженнями, люди можуть займатися спортом тільки в межах 5 кілометрів від будинку, більшість другорядних магазинів закриті, а бари і ресторани можуть пропонувати виключно їжу та напої на виніс.

За минулу добу в Ірландії зафіксували 269 нових випадів COVID-19 та 6 смертей, пов’язаних із коронавірусом. Загалом же з початку пандемії в цій країні підтверджено більше 71 тисячі випадків коронавірусної інфекції.

Станом на ранок 26 листопада у світі зареєстрували 60 720 993 випадків коронавірусу, зокрема, 1 426 841 летальний випадок, а 42 032 104 особи видужали.

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