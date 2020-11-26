У Південній Кореї найбільша з березня добова кількість випадків COVID-19

У Південній Кореї зафіксували 583 нових випадки інфікування COVID-19 за останню добу, що є найбільшим показником за останні вісім місяців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international.

Зазначається, що більшість нових заражень були зафіксовані в Сеулі, а також у сусідній зі столицею провінції Кьонгі, де виявили 208 та 177 випадків відповідно.

Південна Корея назвала приріст кількості нових заражень вірусом SARS-COV-2 «третьою хвилею» світової пандемії коронавірусу в країні. У цьому зв’язку минулого тижня корейська влада відновила карантинні обмеження в столичному регіоні та частинах північно-східної провінції Канвон.

Читайте також: У столичний регіон Південної Кореї прийшла третя хвиля коронавірусу

У Південній Кореї з початку пандемії зареєстровано в цілому 32 318 випадків інфікування, в тому числі 515 летальних.

За даними Worldometer, станом на ранок 26 листопада в світі зареєстрували 60 720 993 випадки коронавірусу, зокрема 1 426 841 летальний випадок, 42 032 104 особи одужали.