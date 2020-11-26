ООН закликає Іран скасувати страту вченого, звинуваченого у шпигунстві

Експерти з Ради прав людини ООН висловили занепокоєння з приводу підготовки до страти в Ірані шведсько-іранського вченого Ахмадреза Джалалі та закликали Тегеран не допустити цього.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє центр новин ООН.

«Ми нажахані повідомленнями про те, що Джалалі найближчим часом збираються стратити в Ісламській Республіці Іран. Його катування, самовільне затримання, смертний вирок і, як повідомляється, неминуча страта є недобросовісними діями, які міжнародне співтовариство повинно засудити якнайсуворіше», - заявили експерти.

Тож в ООН закликали владу Ірану зупинити чинність виконання смертної кари та вжити заходів для її скасування.

Зазначається, що у жовтні 2017 року іранський суд засудив лікаря та вченого Джалалі до смертної кари за звинуваченням у шпигунстві, які правозахисники називають надуманими. Джалалі жив та працював у Швеції. Його затримали іранські спецслужби, коли він приїхав до Ірану на науковий семінар. Вирок суду стосовно вченого був оскаржений, однак у грудні минулого року Верховний суд залишив його чинним, попри докази того, що його визнання вини було отримано під тиском.

Читайте також: Євросоюз і Рада Європи закликали до повної заборони смертної кари у світі

У 2017 році робоча група ООН встановила, що затримання Ахмадрези Джалалі було незаконним та закликала звільнити його. Під час тримання під вартою вчений неодноразово потребував медичної допомоги, є висока ймовірність того, що у нього лейкемія, зазначається у повідомленні.