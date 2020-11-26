Держказначейство Британії спрогнозувало рекордне падіння для економіки країни

Цього року економіка Британії впаде на 11,3%, що є рекордним показником за останні 300 років.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на виступ у парламенті глави Держказначейства Великобританії Ріші Сунака пише Сіньхуа.

“Прогнозується, що у результаті коронакризи британська економіка цьогоріч скоротиться на 11,3%, що стане найгіршою рецесією за понад 300 років”, - йдеться у матеріалі.

Читайте також: Британія скорочує міжнародну фіндопомогу через пандемію

За словами Сунака, очікувати повернення економіки на допандемічний рівень не варто щонайменше до кінця 2022 року.

“Сунак заявив, що фіскальна шкода від пандемії “вірогідно буде тривалою” та навів прогнози, за якими безробіття досягне піку в 7,5% (2,6 млн людей) в другому кварталі 2021 року”, - зазначає видання.

Глава Держказначейства також попередив, що “надзвичайна економічна ситуація лише розпочалася”.

Нагадаємо: від початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 1,5 млн британців. Недуга забрала понад 55 тисяч життів.