Штати знову б’ють рекорди смертності від COVID-19

Понад 2 тисячі людей померли в Сполучених Штатах від захворювання на COVID-19 за минулу добу, що стало найбільшим показником смертності в країні за останні пів року.

Про це йдеться в статистиці, наведеній Університетом медицини імені Джона Гопкінса, передає Укрінформ.

Так, за підсумками попередньої доби, в США зафіксовано 2 146 летальних випадків від захворювання на COVID-19. Востаннє такий рівень був зареєстрований 6 травня, коли кількість смертей перевищила 2,3 тисячі. Найбільш фатальним днем у США за весь час пандемії вважається 15 квітня, коли від хвороби за добу померло 2 607 осіб.

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Тим часом кількість щоденних захворювань у Сполучених Штатах поступово зменшується, хоча й продовжує сягати дуже високих показників. Так, за останню добу в країні виявлено 172,9 тис. нових випадків зараження коронавірусом. Минулого тижня цей показник сягав 196 тисяч.

Загалом, як повідомляв Укрінформ, кількість людей, хворих на COVID-19 у світі в середу перевищила 60 млн випадків. У першій п’ятірці перебувають США, Індія, Бразилія, Франція й Російська Федерація. Україна посідає 17-ту сходинку в цьому переліку.

Фото: АА