Канада виділить Ефіопії та Судану понад $2 мільйони гумдопомоги
Про це в Оттаві заявила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Канада підтримує партнерів у наданні невідкладної допомоги тим, хто постраждав у цій кризі, й продовжує закликати усі сторони гарантувати захист цивільних, а також швидкий й безперешкодний гуманітарний доступ до тих, хто цього потребує”, - сказала Гулд.
У її відомстві додали, що виділені кошти будуть передані “досвідченим гуманітарним партнерам, які надають допомогу людям, які постраждали у конфлікті в ефіопському регіоні Тиграй та тим, хто в пошуках безпеки перетнув кордон із Суданом”. “Кошти будуть передані Міжнародному комітету Червоного хреста, Ефіопському гуманітарному фонду й Верховному комісару ООН у справах біженців для вдоволення нагальних потреб, що виникають із кризи, яка швидко розвивається, в тому числі невідкладної медичної допомоги, притулку, захисту й непродовольчих товарів, а також води та засобів гігієни”, - розповіли у міністерстві міжнародного розвитку Канади.
Як відомо, вже 3 тижні триває конфлікт між центральним ефіопським урядом та «Народним фронтом звільнення Тиграю» (НФЗТ). Уряд Ефіопії на початку листопада звинуватив НФЗТ у нападі на військову базу. НФЗТ, своєю чергою, вважає центральну владу Ефіопії нелегітимною.
Фактично мова йде про громадянську війну: число загиблих уже рахується сотнями.
Регіон Тиграй, що на півночі країни, підняв повстання проти уряду Абія Ахмеда після того, як той ініціював демократичні реформи й почав демонтаж старої авторитарно-феодальної політичної системи.
Цей конфлікт має всі шанси вийти за межі власне Ефіопії та стати викликом для цілого регіону.
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