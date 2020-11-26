Канада призначила спецпредставника зі збереження пам’яті щодо Голокосту

Канада призначила відомого правозахисники Ірвіна Котлера спеціальним представником зі збереження пам’яті про Голокост та боротьби з антисемітизмом.

Про це в Оттаві оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У ролі першого канадського спецпредставника зі збереження пам’яті про Голокост й боротьби з антисемітизмом Ірвін Котлер використає свої широкі знання й досвід для пропагування просвітництва стосовно Голокосту, вшанування пам’яті й розвитку дослідження. Водночас ми з партнерами продовжимо в Канаді та по всьому світу протистояти ненависті й нетерпимості. Антисемітизму немає місця в Канаді й будь-де”, - сказав Трюдо.

У його офісі додали, що Котлер також очолить канадську делегацію у Міжнародному альянсі пам’яті жертв Голокосту.

“Разом з іншими державами-членами, а також внутрішніми й міжнародними партнерами він працюватиме над покращенням й пропагуванням знань про Голокост, поглибленням досліджень й вшануванням пам’яті в Канаді та по всьому світу”, - пояснили у відомстві.

Нагадаємо: колишній міністр юстиції Канади Ірвін Котлер нині очолює Центр з прав людини імені Рауля Валенберга. Він також має статус почесного професора права університету Макгіла в Монреалі та є відомим у всьому світі правозахисником.