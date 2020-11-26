Канада призначила спецпредставника зі збереження пам’яті щодо Голокосту

Канада призначила спецпредставника зі збереження пам’яті щодо Голокосту

Укрінформ
Канада призначила відомого правозахисники Ірвіна Котлера спеціальним представником зі збереження пам’яті про Голокост та боротьби з антисемітизмом.

Про це в Оттаві оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У ролі першого канадського спецпредставника зі збереження пам’яті про Голокост й боротьби з антисемітизмом Ірвін Котлер використає свої широкі знання й досвід для пропагування просвітництва стосовно Голокосту, вшанування пам’яті й розвитку дослідження. Водночас ми з партнерами продовжимо в Канаді та по всьому світу протистояти ненависті й нетерпимості. Антисемітизму немає місця в Канаді й будь-де”, - сказав Трюдо.

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У його офісі додали, що Котлер також очолить канадську делегацію у Міжнародному альянсі пам’яті жертв Голокосту.

“Разом з іншими державами-членами, а також внутрішніми й міжнародними партнерами він працюватиме над покращенням й пропагуванням знань про Голокост, поглибленням досліджень й вшануванням пам’яті в Канаді та по всьому світу”, - пояснили у відомстві.

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Нагадаємо: колишній міністр юстиції Канади Ірвін Котлер нині очолює Центр з прав людини імені Рауля Валенберга. Він також має статус почесного професора права університету Макгіла в Монреалі та є відомим у всьому світі правозахисником.

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