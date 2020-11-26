Німеччина посилює коронавірусні обмеження

У період, що залишився до різдвяних свят, мешканцям Німеччини доведеться ще більше обмежити свої контакти та свободи.

Нові заходи узгодили після майже 8-годинних перемовин прем’єри німецьких федеральних земель і канцлер 25 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ситуація не дозволяє нам скасувати обмеження, ми ще дуже далеко від мети 50 інфікувань на 100 тисяч людей (за тиждень). На нас чекає важкий місяць», - заявила канцлер ФРН Ангела Меркель і звернулась до співгромадян із закликом проявити «терпіння, солідарність, дисципліну».

Так, до 23 грудня зустрічі будуть дозволено не більше 5 людям з 2 домогосподарств (не рахуючи дітей до 14 років), з 23 грудня по 1 січня не більше 10 людей з максимум двох домогосподарств.

Церковні заклади погодились не проводити масових свят.

У магазинах загальною площею 800 квадратних метрів може перебувати не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів, раніше було 10 квадратних метрів.

Заклади культури (музеї, кінотеатри та театри) залишаються закритими, так само як гастрономія. Політики знову зустрінуться 15 грудня і якщо ситуація покращиться, ці обмеження можуть бути полегшені.

Що стосується зимових канікул, то громадян закликають уникати лижних курортів до 10 січня. Заборону роботи гірськолижних курортів треба обговорювати на європейському рівні, зазначила Меркель.

При подорожуванні потягами Deutsche Bahn протягом зимових місяців пасажири можуть бронювати лише місця у вікна, в купе на 6 місць можна зарезервувати лише два місця.

Масковий режим також буде посилено.

Що стосується фінансової допомоги, вона передбачена компаніям, які постраждали від локдауну, у розмірі 17 млрд євро.

За даними Інституту Роберта Коха протягом останніх 24 годин, у країні підтверджено 18 663 нових випадків. Загалом з початку пандемії - 961 320. Минулої доби було зафіксована рекордна кількість смертей у зв’язку з COVID-19 – 410, загалом з кінця січня померло від нового коронавірусу 14 771 особа.