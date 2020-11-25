Хорватія може посилити карантин через зростання випадків COVID-19

У Хорватії за минулу добу зафіксували рекордну з початку пандемії кількість нових випадків коронавірусу. Влада країни розглядає введення нових карантинних заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Так, протягом останньої доби хорватська влада зафіксувала на території країни 3603 випадки інфікування COVID-19 та 56 нових смертей, пов’язаних із коронавірусом.

Загалом же з 25 лютого, коли був зареєстрований перший випадок захворювання в країні з населенням 4 мільйони людей, 111 617 осіб отримали позитивний результат тесту на коронавірус і 1501 людина померла.

У хорватських медіа наголошується, що в зв’язку зі загостренням епідеміологічної ситуації в країні у деяких лікарнях вже закінчуються вільні ліжка, тож інфікованих пацієнтів доводиться розміщувати в наметах.

Зазначається, що влада розглядає можливість введення нових загальнонаціональних обмежувальних заходів, які можуть включати закриття кафе і ресторанів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 60 240 123 випадки коронавірусу, зокрема 1 417 859 летальних, одужали 41 683 989 осіб.