Хорватія може посилити карантин через зростання випадків COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Так, протягом останньої доби хорватська влада зафіксувала на території країни 3603 випадки інфікування COVID-19 та 56 нових смертей, пов’язаних із коронавірусом.
Загалом же з 25 лютого, коли був зареєстрований перший випадок захворювання в країні з населенням 4 мільйони людей, 111 617 осіб отримали позитивний результат тесту на коронавірус і 1501 людина померла.
У хорватських медіа наголошується, що в зв’язку зі загостренням епідеміологічної ситуації в країні у деяких лікарнях вже закінчуються вільні ліжка, тож інфікованих пацієнтів доводиться розміщувати в наметах.
Зазначається, що влада розглядає можливість введення нових загальнонаціональних обмежувальних заходів, які можуть включати закриття кафе і ресторанів.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 60 240 123 випадки коронавірусу, зокрема 1 417 859 летальних, одужали 41 683 989 осіб.