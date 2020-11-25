Діалог з Росією треба вести з позиції сильного – глава Бундесверу

Німеччина та Європа загалом, якщо хоче увести діалог з Росією з позиції сильного переговорника, має більше вкладати в свою оборону.

Про це заявила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер під час години запитань у Бундестазі 25 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

За її словами, фактом є те, що Росія масивно інвестує в модернізацію своїх збройних сил, розробляє та виробляє нові види озброєнь, а загроза з боку РФ стала ще «набагато більш очевидною», про що говорять, зокрема, в Балтійських країнах, Швеції, державах Центральної та Східної Європи.

«Якщо ми хочемо говорити з позиції сильного в переговорах, в тому числі в переговорах щодо роззброєння, ми також маємо посилювати нашу позицію. Це завжди було доброю традицією німецької зовнішньої політики і це має залишатися так і надалі», - заявила Крамп-Карренбауер.

Міністр запевнила, що Німеччина буде продовжувати рухатись до взятого на себе на саміті НАТО в 2014 році зобов’язання довести витрати на оборону до 2% ВВП, адже Берлін завжди виконує свої обійянки. «Якщо ми надішлемо зараз новому президенту США сигнал, що ми не збираємося дотримуватись наших обіцянок, це буде поганю політикою», - зазначила вона.

Глава Міноборони ФРН зазначила, що наразі з точки зору архітектури безпеки, з одного боку, спостерігається посилення загрози в «безпосередньому сусідстві», з іншого боку, Європа продовжує бути дуже залежною від американської підтримки.

«Якщо ми хочемо протиставити щось цим загрозам, ми маємо більше інвестувати та більше діяти як європейці», - заявила політик. Вона додала, що Європі потрібно щонайменше 30 років, аби провести заміщення цих можливостей. Це ілюзія, що наразі європейці можуть обійтися без підтримки США, бути «автономними» в питанні захисту, повторила вона висловлену раніше позицію.

Глава Бундесверу прокоментувала в цьому контексті свою заочну суперечку з президентом Франції Еммануелем Макроном, який заявив про необхідність «європейської автономії», а Крамп-Карренбауер настоювала на тому, що США мають продовжувати виконувати роль «захисника Європи». Німецька міністр не бачить тут протиріччя в підходах. Вона повністю згодна, що «європейці мають більше робити самі, оскільки наразі є занадто залежними від США». Різниця, на її погляд, – в акцентах, у баченні ролі трансатлантичних відносин і НАТО загалом: у Франції говорять про необхідність більшої незалежності, у Німеччині – про необхідність продовжувати традицію зміцнення трансатлантичних відносин. Нещодавні вибори в США надають нові шанси для покращення трансатлантичного партнерства, підкреслила політик.

Як повідомлялося, міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер нещодавно у статті для Politico написала, що «ілюзії про європейської стратегічну автономію повинні закінчитися: європейці не зможуть замінити вирішальну роль Америки як постачальника безпеки… Ми повинні визнати, що в найближчому майбутньому ми залишатимемося залежними». Президент Франції Емануель Макрон розкритикував ці слова, назвавши їх «неправильним сприйняттям історії».

Таке «протистояння» Парижа та Берліна спричинило широку дискусію щодо міцності німецько-французького альянсу.